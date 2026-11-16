Israel: acusan a Netanyahu de usar a la Policía contra activistas árabes

La política israelí enfrenta una nueva sacudida luego de que el dirigente opositor Gadi Eisenkot acusara al primer ministro saliente, Benjamin Netanyahu, de representar una “amenaza concreta, directa e inmediata” para la democracia. A través de su cuenta en X, Eisenkot advirtió que la permanencia de Netanyahu en el poder pone en riesgo la legitimidad de futuros comicios y exigió investigar si las fuerzas de seguridad fueron utilizadas con fines partidarios durante las elecciones del pasado 27 de octubre.

La denuncia surge tras un informe del programa televisivo Uvda, que expuso presuntas irregularidades detrás de un operativo policial contra integrantes del partido árabe Ra’am. Según la investigación periodística, Ido Norden —jefe de Gabinete de Netanyahu— contactó a la Policía en la víspera electoral para alertar sobre supuestos delitos y vinculó a los agentes con una fuente de inteligencia ligada a un excolaborador del mandatario, con el presunto objetivo de respaldar el discurso oficialista de fraude electoral.

Con base en esos datos, durante la madrugada del 27 de octubre la Policía allanó viviendas en la ciudad de Rahat y detuvo a tres hombres beduinos bajo sospecha de compra de votos. Aunque las fuerzas de seguridad afirmaron haber hallado sobres con dinero, los tres detenidos fueron liberados sin cargos ante la falta de pruebas relevantes, y las autoridades debieron admitir ante la Justicia que uno de los registros se realizó sin orden judicial. El informe también indicó que la fiscal general, Gali Baharav-Miara, frenó un pedido del jefe del Shin Bet, David Zini, para intervenir los teléfonos de cinco legisladores árabes por falta de sustento.

Desde la oficina de Netanyahu y su partido, el Likud —que inicialmente utilizaron el episodio para denunciar irregularidades en las urnas—, rechazaron tajantemente las acusaciones. El entorno del primer ministro sostuvo que Norden se limitó a trasladar a las autoridades información recibida sobre un posible ilícito, calificó de falsas las versiones sobre cualquier injerencia adicional y amenazó con iniciar demandas por difamación.

Mientras la fiscal general Baharav-Miara y la División de Investigaciones policiales analizan si la información fue sembrada deliberadamente para justificar las detenciones, la presión política va en aumento. Eisenkot reclamó explicaciones formales tanto a la cúpula policial como al servicio de inteligencia interior y anticipó que impulsará una comisión investigadora para determinar el grado de responsabilidad de la oficina del primer ministro en el operativo.

(Con información de Ámbito)