Salta eligió a los mejores sándwiches de la ciudad
El Paseo Ex Palúdica fue sede del Concurso al Mejor Sándwich de Salta, una competencia que reunió a 16 establecimientos gastronómicos de la ciudad. Durante la jornada, vecinos y visitantes pudieron conocer y degustar distintas propuestas, mientras un jurado eligió a los ganadores en seis categorías.
La actividad fue organizada por la Municipalidad de Salta junto a la Cámara Hotelera Gastronómica y contó con música y un DJ en vivo. La convocatoria también tuvo un resultado positivo para los comerciantes, ya que los emprendimientos lograron vender todos los productos que habían llevado.
El concurso reconoció a los siguientes establecimientos en sus distintas categorías:
- Mejor sándwich de miga: La Francisca
- Mejor sándwich pebete: Mons.
- Mejor baguette: Bon Apetit
- Sándwich innovador: Bocato
- Sándwich sin TACC: Ammmbi
- Sándwich revelación: Paneo y Entre Panes
La iniciativa buscó dar visibilidad a los emprendimientos gastronómicos locales y generar un espacio de venta y encuentro con el público.