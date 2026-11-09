Salta eligió a los mejores sándwiches de la ciudad

El Paseo Ex Palúdica fue sede del Concurso al Mejor Sándwich de Salta, una competencia que reunió a 16 establecimientos gastronómicos de la ciudad. Durante la jornada, vecinos y visitantes pudieron conocer y degustar distintas propuestas, mientras un jurado eligió a los ganadores en seis categorías.

La actividad fue organizada por la Municipalidad de Salta junto a la Cámara Hotelera Gastronómica y contó con música y un DJ en vivo. La convocatoria también tuvo un resultado positivo para los comerciantes, ya que los emprendimientos lograron vender todos los productos que habían llevado.

El concurso reconoció a los siguientes establecimientos en sus distintas categorías:

Mejor sándwich de miga: La Francisca

La Francisca Mejor sándwich pebete: Mons.

Mons. Mejor baguette: Bon Apetit

Bon Apetit Sándwich innovador: Bocato

Bocato Sándwich sin TACC: Ammmbi

Ammmbi Sándwich revelación: Paneo y Entre Panes

La iniciativa buscó dar visibilidad a los emprendimientos gastronómicos locales y generar un espacio de venta y encuentro con el público.