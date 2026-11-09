Salta eligió a los mejores sándwiches de la ciudad

El concurso se realizó en el Paseo Ex Palúdica y reunió a 16 emprendimientos gastronómicos. Se premiaron distintas categorías, desde el tradicional sándwich de miga hasta propuestas innovadoras y sin TACC.
Sociedad09/11/2026Mariana FríasMariana Frías

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El Paseo Ex Palúdica fue sede del Concurso al Mejor Sándwich de Salta, una competencia que reunió a 16 establecimientos gastronómicos de la ciudad. Durante la jornada, vecinos y visitantes pudieron conocer y degustar distintas propuestas, mientras un jurado eligió a los ganadores en seis categorías.

La actividad fue organizada por la Municipalidad de Salta junto a la Cámara Hotelera Gastronómica y contó con música y un DJ en vivo. La convocatoria también tuvo un resultado positivo para los comerciantes, ya que los emprendimientos lograron vender todos los productos que habían llevado.

El concurso reconoció a los siguientes establecimientos en sus distintas categorías:

  • Mejor sándwich de miga: La Francisca
  • Mejor sándwich pebete: Mons.
  • Mejor baguette: Bon Apetit
  • Sándwich innovador: Bocato
  • Sándwich sin TACC: Ammmbi
  • Sándwich revelación: Paneo y Entre Panes

La iniciativa buscó dar visibilidad a los emprendimientos gastronómicos locales y generar un espacio de venta y encuentro con el público.

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