El Club Tigres busca colaboración económica para que doce de sus deportistas puedan participar del segundo torneo regional de bochas adaptadas, que se realizará este sábado y domingo en Cafayate. La delegación lanzó una rifa solidaria para cubrir los gastos.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, Sergio Torres, coordinador del club, explicó que el grupo está integrado por personas con parálisis cerebral, retrasos madurativos y otras condiciones. La delegación estará acompañada por tres profesores y tiene previsto viajar el viernes a las 15, para que los participantes puedan descansar antes de la competencia.

“Estamos en el proceso de alquilar la trafic, nos falta todavía cancelar y pagar la inscripción en el torneo que nos cubre alojamiento y comida. Nos estaría faltando $900.000, más o menos, para cubrir todos los gastos”, explicó.

Para reducir el aporte que debía realizar cada familia, los deportistas organizaron una rifa que tuvo una buena respuesta y permitió cubrir parte de los costos. Pese a lo recaudado, el club todavía necesita aportes para concretar el viaje. Quienes deseen colaborar pueden realizar transferencias al alias deporte.adaptado.salta, a nombre de Sergio Marcelo Torres.

“Lo que la gente pueda colaborar, todo suma, para que los chicos puedan pasar un fin de semana lindo, ya que también va a ser el último torneo que los chicos tienen en el año”, expresó.

Los desafíos del deporte adaptado en Salta

Además de las competencias, el Club Tigres trabaja en la conformación de una institución dedicada exclusivamente al deporte adaptado. Sergio Torres explicó que el proyecto reúne a profesores de Educación Física y personales de salud que trabajan con deportistas de entre 8 y 65 años de edad.

“Tenemos atletismo, básquet intelectual, fútbol para no videntes, fútbol PC. Ya veníamos trabajando, pero nos faltaba armar un club para poder participar a nivel nacional, porque no hay un club que sea especialmente para chicos con discapacidad”, señaló.

Actualmente, el grupo cuenta con 36 deportistas. Cuando se incorpora una persona, los profesores realizan una evaluación y le ofrecen la posibilidad de probar distintas disciplinas para que pueda elegir aquella en la que se sienta más cómoda.

Torres también planteó la necesidad de que los clubes tradicionales de Salta incorporen espacios específicos para personas con discapacidad, lo que permitiría facilitar la organización de las actividades y la búsqueda de recursos.

“Por ejemplo, los chicos, para poder entrenar, tienen que pagar su propio transporte porque hoy en día la obra social no te cubre lo que es deporte que es una forma de terapia”, explicó.

En ese sentido, destacó que las actividades también permiten reforzar aspectos que los deportistas trabajan con profesionales de la salud, como la postura, el apoyo del cuerpo en la silla y la deglución.