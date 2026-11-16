Este martes habrá un Reciclatón en el Parque San Martín
La Municipalidad de Salta realizará este martes 17 de noviembre una nueva edición del Reciclatón, una jornada en la que los vecinos podrán acercar distintos tipos de residuos para su recuperación y tratamiento.
La actividad se desarrollará de 10 a 17 en el Parque San Martín, sobre calle Lavalle, frente a la Feria de Libros Usados. La propuesta busca fomentar la separación de residuos y evitar que materiales que pueden recuperarse terminen mezclados con la basura común.
Durante la jornada se recibirán papel, cartón, plásticos, envases de Tetra Pak, latas y telgopor. También podrán entregarse baterías de autos y motos, aceite vegetal usado y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, como equipos que ya no se utilizan.
Para facilitar su clasificación, los materiales deberán llevarse separados, limpios y secos. Desde la organización aclararon que no se aceptarán pilas, tubos, vidrios ni cascos.
El Reciclatón es organizado por la Municipalidad junto con empresas e instituciones que participan en las tareas de recuperación de residuos y reciclaje.
La jornada estará sujeta a las condiciones climáticas: si llueve, la actividad quedará suspendida.