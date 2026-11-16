La Municipalidad de Salta realizará este martes 17 de noviembre una nueva edición del Reciclatón, una jornada en la que los vecinos podrán acercar distintos tipos de residuos para su recuperación y tratamiento.

La actividad se desarrollará de 10 a 17 en el Parque San Martín, sobre calle Lavalle, frente a la Feria de Libros Usados. La propuesta busca fomentar la separación de residuos y evitar que materiales que pueden recuperarse terminen mezclados con la basura común.

Durante la jornada se recibirán papel, cartón, plásticos, envases de Tetra Pak, latas y telgopor. También podrán entregarse baterías de autos y motos, aceite vegetal usado y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, como equipos que ya no se utilizan.

Para facilitar su clasificación, los materiales deberán llevarse separados, limpios y secos. Desde la organización aclararon que no se aceptarán pilas, tubos, vidrios ni cascos.

El Reciclatón es organizado por la Municipalidad junto con empresas e instituciones que participan en las tareas de recuperación de residuos y reciclaje.

La jornada estará sujeta a las condiciones climáticas: si llueve, la actividad quedará suspendida.