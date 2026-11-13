“Se derribó totalmente el mito”: adoptaron a dos hermanitos y cuentan su historia

Hace un año y medio, la vida de Sofía y Matías cambió con la llegada de Thiago y Maira, dos hermanos que buscaban una familia. La pareja conoció su historia a través de una convocatoria pública y decidió postularse para adoptarlos juntos, sin separarlos.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, Sofía relató cómo fue el proceso, los desafíos de conformar una familia y, en el Mes de la Adopción, destacó la importancia de darles una oportunidad a los chicos más grandes que esperan ser adoptados.

“Presenté los papeles un 24 de febrero, el día del cumple de Mai, y el 4 de abril los conocimos. Hicimos todo el proceso, que fue muy corto, para nosotros fue muy largo, con muchísima ansiedad, pero en realidad fue muy corto”, contó.

La decisión llegó después de informarse sobre la adopción y conocer la realidad de los chicos más grandes que esperan una familia. “Si uno busca, encuentra y entiende que hoy la necesidad está en los chicos grandes. Están estos nenes de 6, 7, 8, hasta los 18 años, que tienen el derecho a formar una familia”, expresó.

Al encontrar la convocatoria de Thiago y Maira, sintieron que podían dar ese paso. “Pensamos en que son dos, nena y varón, juntos, en la posibilidad de no separarlos. También de acompañarlos, de estar con ellos. No cambiás pañales, pero acompañás una adolescencia, que también es algo importante”, relató.

Sofía destacó que el cariño de familiares y amigos fue fundamental para recibir a los hermanos y comenzar a construir una nueva vida juntos. “No te voy a decir que es una vida de color de rosa, porque todos los días presentan desafíos, pero es acompañarlos y entender que su pasado hoy los hace su presente”, explicó.

En ese camino, también valoró el acompañamiento de la Secretaría Tutelar y de los profesionales que intervinieron en el proceso, con quienes mantienen contacto para resolver inquietudes y recibir orientación.

“Ellos siempre estuvieron muy abiertos a acompañarnos, a escucharnos, así que a todas las personas que están del otro lado, que sepan que están acompañados, que están asistidos. Para mí también es muy importante eso, digamos que se derribó totalmente el mito”, cerró.

Información

Para información complementaria y asesoramiento, las personas interesadas pueden contactarse con el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta al correo [email protected]. Para ello deberán adjuntar la ficha de convocatorias públicas con los datos completos, que podrán descargar del link http://web.justiciasalta.gov.ar/images/uploads/file/ficha_adopcion/ficha_convocatorias_publicas_adopcion.pdf



También pueden comunicarse telefónicamente al 0387 – 4258026, o presentarse en la Secretaría Tutelar, ubicada en Ciudad Judicial, Edificio Anexo I, Planta Baja, de lunes a viernes en horario de 8 a 13 hs.

En nuestra página web se pueden consultar otras convocatorias de adopción para niños, niñas y adolescentes publicadas y que se encuentran aún vigentes: http://www.justiciasalta.gov.ar/convocatoriaparaadopcion.php

