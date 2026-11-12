Matías salió de un hogar a los 11 años y hoy recorre el país con Erika para hablar de adopción

Erika Pasero Proske conoció a Matías Peralta Proske cuando él tenía nueve años y vivía en un hogar de niños en Santa Fe. A los once, Matías se fue a vivir con ella. La adopción plena llegó cuando él tenía catorce. De visita en Salta, ambos contaron su historia en Día de Miércoles.

Erika contó cómo fue el proceso de adopción

Erika dijo que ser madre no estaba en sus planes cuando conoció a Matías. En Aries recordó cuánto demoró el proceso, habló de los mitos que desalientan a quienes piensan en adoptar y alentó a considerar a chicos más grandes. “A cualquier edad se puede aprender a ser hijo y se puede aprender a ser madre o padre”, expresó.

Matías tenía miedo de volver al hogar

Matías vivió en Casa Cuna desde los cinco hasta los once años. Contó que, al llegar a la casa de Erika, intentaba ser “el niño perfecto”. Había visto a otros chicos volver al hogar y temía que, si hacía una travesura, a él le pasara lo mismo. También contó que Erika y la familia que adoptó a sus dos hermanas respetaron el vínculo entre los tres.

Hoy Matías tiene 25 años, trabaja como acompañante convivencial en un hogar de niños y escribió un libro sobre su experiencia. Junto a Erika recorre el país con charlas sobre la adopción de chicos más grandes.