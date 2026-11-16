Día de la Soberanía: la disputa por los recursos entre Buenos Aires y las provincias

Las cadenas tendidas sobre el Paraná buscaban frenar a una flota británica y francesa que quería llegar a los puertos del interior y a Paraguay. Detrás de esa maniobra, explicó Nicolás Gana en N&N, por Aries, había una disputa por quién podía navegar el río, comerciar y quedarse con los ingresos de la Aduana de Buenos Aires.

El combate se libró el 20 de noviembre de 1845, durante el segundo gobierno de Juan Manuel de Rosas en Buenos Aires. La fecha se conmemora como el Día de la Soberanía Nacional.

Las cadenas del Paraná y los ingresos de la Aduana

Gana explicó que la flota anglo-francesa presionaba para abrir el paso a los barcos comerciales. Rosas defendía el control de la navegación porque el acceso directo a los puertos interiores podía reducir la recaudación de la Aduana porteña.

Para frenar el avance, se tendieron cadenas entre embarcaciones y se instalaron baterías en las orillas. La flota logró atravesar la barrera. Gana señaló que, pese a conseguir el paso, la expedición comercial tuvo malos resultados.

La lectura de Gana sobre el papel de Rosas

“Pensar que Rosas es como el representante de una soberanía nacional es difícil de sostener”, afirmó el columnista. Su lectura pone el foco en que las provincias conservaban su autonomía, mientras Buenos Aires manejaba las relaciones exteriores y concentraba los ingresos aduaneros.

Gana explicó que el revisionismo histórico retomó la batalla como un episodio de defensa de la soberanía. Para el columnista, esa lectura también permite volver sobre una discusión de la época: cómo se distribuían los recursos entre Buenos Aires y las demás provincias.