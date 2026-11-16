$LIBRA: recusan a dos de los tres jueces de Casación

La disputa judicial por la eventual reapertura de la causa $LIBRA —en la que fueron sobreseídos el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei, Mauricio Novelli y Hayden Davis— ingresó en un terreno de máxima tensión institucional tras la recusación de dos de los tres integrantes de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal. Este tribunal tiene en sus manos definir si los inversores damnificados por el desplome del criptoactivo promocionado por el mandatario en febrero de 2025 recuperan su condición de querellantes, un paso decisivo para que puedan apelar con legitimación propia el cierre del expediente dictado el 23 de octubre por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, en paralelo a la impugnación impulsada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

El primer embate provino de la defensa de Novelli, patrocinada por Daniel Rubinovich, que recusó con causa a la camarista Ángela Ledesma luego de que votara junto a Alejandro Slokar a favor de admitir el recurso de los particulares afectados. El planteo apunta a la pertenencia de Ledesma al consejo consultivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), entidad vinculada al Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), organizaciones que solicitaron ser querellantes y pidieron en reiteradas oportunidades la indagatoria de los implicados y del propio Presidente. Aunque el escrito admite que la jueza —de 74 años y próxima a cumplir el límite constitucional para el cargo— no participa en las deliberaciones ni pronunciamientos de la ONG, sostiene que existe un lazo institucional incompatible con su imparcialidad.

En sentido inverso, uno de los pretensos querellantes, Juan Patricio Marchetto, representado por Nicolás Rechanik y Juan Grabois, solicitó el apartamiento del juez Guillermo Yacobucci alegando un hecho sobreviniente y objetivo. La presentación señala que el 29 de septiembre, apenas un mes antes del sobreseimiento general, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques designó a Ignacio Martín Yacobucci —hijo del magistrado y extitular de la UIF— al frente del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, un puesto de libre designación bajo la órbita directa del ministro. La querella advierte que del mismo ministerio dependen la Oficina Anticorrupción y la unidad investigativa del caso, además de recordar que Mahiques cuestionó públicamente las acusaciones contra Milei y la filtración de los peritajes del teléfono de Novelli, argumento utilizado luego en el fallo de primera instancia.

Con Ledesma y Yacobucci cuestionados, la continuidad de ambos en el tribunal deberá ser resuelta por Alejandro Slokar —único juez de la Sala II que no fue objetado— junto a dos magistrados surgidos de un sorteo entre los demás miembros de Casación, nómina en la que figura Carlos “Coco” Mahiques, padre del actual ministro de Justicia y jefe directo del hijo de Yacobucci. Si alguna de las recusaciones prospera, se alterará la integración de la sala encargada de decidir si las víctimas vuelven al proceso para intentar revertir un sobreseimiento que todavía no se encuentra firme.

(Con información de Perfil)