Alrededor de siete de cada diez personas que respondieron una encuesta del Hospital San Bernardo se mostraron a favor de que la Argentina apruebe una ley que regule la eutanasia. El estudio, titulado Ahora y en la hora de nuestra muerte, reunió 1.506 respuestas voluntarias de personas mayores de 16 años que viven en Salta.

En N&N, por Aries, la licenciada Ana Cobo Roncal, presidenta del Comité de Bioética del hospital, dijo que el respaldo a una eventual ley sorprendió al equipo. Señaló que muchos participantes también querían contar con esa opción si atravesaran una enfermedad con sufrimiento irreversible.

Los pacientes quieren participar en las decisiones

La investigación también indagó si las personas querían recibir información sobre su estado de salud y participar en las decisiones médicas ante una enfermedad que amenaza la vida. Cobo Roncal explicó que ambas preferencias fueron ampliamente mayoritarias. “La población quiere elegir cómo vivir y también cómo morir”, afirmó.

Las mujeres fueron quienes más respondieron al cuestionario. La especialista señaló que, entre las participantes, observó una menor disposición a delegar decisiones y un mayor interés en informarse y decidir sobre su atención.

El acceso a los cuidados paliativos

Cobo Roncal planteó que el debate sobre una eventual ley también debe abordar el acceso a los cuidados paliativos. Advirtió que la cobertura en Salta es baja y que uno de los temores que aparecen ante una enfermedad irreversible es atravesarla sin alivio.

“La población tiene miedo a sufrir, tiene miedo a no tener alivio en situaciones de enfermedad irreversible, y eso hay que garantizarlo con cuidados paliativos”, sostuvo.