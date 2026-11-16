Metán: 100 cosecheros dormían bajo un nylon y “les pagaban la mitad para que no pudieran viajar”

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) presentó el 6 de noviembre una denuncia por trabajo sin registrar, pagos por debajo del convenio y alojamiento precario en la finca El Refugio, en el paraje Paso del Durazno, departamento Metán.

En Pelo & Barba, por Aries, el delegado regional de UATRE, Daniel Cáceres, dijo que durante la inspección el gremio relevó a unos 100 cosecheros de cítricos. Había trabajadores de Metán y localidades cercanas, además de un grupo de Yuto, Jujuy.

“Estaban pagando 8, que es prácticamente la mitad”

Cáceres sostuvo que los cosecheros cobraban $8.000 por bin, cuando, de acuerdo con el gremio, correspondían $16.000. “Estaba pagando 8, que es prácticamente la mitad”, dijo. Explicó que los trabajadores debían pagar su comida y que algunos de los que habían llegado desde Yuto no podían costear el viaje de regreso.

El delegado atribuyó esa situación a una forma de retener a los cosecheros. Dijo que con ese pago buscaban que “se vean imposibilitados de poder viajar y puedan quedarse a terminar”.

“Algunas tenían colchón, otras no”

Sobre el alojamiento, Cáceres describió una casona sin luz y con un nylon extendido para cubrirse de la lluvia. “Las cuchetas estaban todas amontonadas. Algunas tenían colchón, otras no”, relató.

El dirigente dijo que la cosecha continuaba al momento de la entrevista. El gremio pidió una audiencia ante la Secretaría de Trabajo con los responsables de la finca y del servicio de cosecha.