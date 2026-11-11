Casi tres millones de personas recibieron a León XIV en Perú, su segunda patria

Vatican News



El papa León XIV llegó este miércoles 11 de noviembre a Perú, el país que lo recibió como misionero agustino, donde desarrolló buena parte de su trayectoria pastoral y del que obtuvo la nacionalidad. Una multitud estimada en casi tres millones de personas acompañó su recorrido desde la Base Aérea del Callao hasta Lima, en el inicio de la tercera etapa de su viaje apostólico por América Latina.

El avión que trasladó al Pontífice aterrizó a las 17:10, hora local, en la Base Aérea del Callao, luego de cinco horas y media de vuelo. Allí fue recibido por la presidenta peruana, Keiko Fujimori, el nuncio apostólico Paolo Rocco Gualtieri, autoridades civiles y religiosas y numerosos fieles.

La bienvenida estuvo marcada por banderas peruanas y vaticanas, un coro de niños y muestras de emoción. Tras los honores militares y el protocolo oficial, León XIV se trasladó al Palacio de Gobierno, donde mantuvo un encuentro privado con la mandataria.

El trayecto entre el Callao y Lima se convirtió en una multitudinaria manifestación de afecto. Según Vatican News, casi 3 millones de peruanos salieron a las calles para saludar al Pontífice, con cánticos, banderas y muestras de entusiasmo.

Cinco días de reencuentro con Perú

La agenda del Papa se extenderá hasta el 16 de noviembre e incluirá actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Uno de los momentos más significativos será su regreso a Chiclayo, diócesis donde ejerció como obispo y donde todavía es recordado como el «padre Roberto».

Durante su estadía también se reunirá con jóvenes, autoridades, representantes de la sociedad civil, comunidades indígenas y misioneros. Además, presidirá distintas celebraciones religiosas.

De Robert Prevost a León XIV: una historia ligada a Perú

La relación del Pontífice con Perú comenzó en 1985, cuando tenía apenas 30 años y fue enviado como misionero agustino a Chulucanas, en la región de Piura. Posteriormente desarrolló su labor pastoral en Trujillo y, en 2014, fue designado obispo de Chiclayo por el papa Francisco.

En 2015 obtuvo la nacionalidad peruana y construyó un vínculo profundo con la comunidad que acompañó durante años. Por eso, cuando fue elegido Papa el 8 de mayo de 2025, una de sus primeras expresiones públicas estuvo dedicada a su querida diócesis de Chiclayo.

Ahora, como León XIV, regresa a esa tierra que considera su segunda patria, en un viaje atravesado por la fe, la memoria y el afecto de millones de peruanos.

Criterio editorial: mantendría «casi 3 millones» porque es la cifra que consigna el artículo de Vatican News. No la presentaría como un conteo oficial independiente.