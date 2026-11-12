La cuenta de León XIV borró el mensaje sobre los “dos papas” argentinos

Las cuentas oficiales de León XIV en X e Instagram eliminaron el miércoles por la noche una publicación en la que el pontífice agradecía su paso por la Argentina. El mensaje se difundió después de la misa en Luján, antes de que el Papa partiera rumbo a Perú.

Qué decía la publicación

En su cobertura de la despedida, Ámbito recogió la frase que se difundió en la cuenta oficial de X: “Este país desde ahora tiene dos Papas: uno que nació aquí y otro por adopción”. La primera referencia era a Francisco. Con la segunda, León XIV aludía al cariño con el que había sido recibido.

Qué dijo León XIV al despedirse en Luján

En el mensaje que pronunció al finalizar la misa, León XIV recordó a Francisco y agradeció a quienes participaron de los encuentros durante su visita. “Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa”, dijo. La frase sobre los “dos papas” no figura en la transcripción de esa despedida publicada por el Vaticano.