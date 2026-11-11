El papa León XIV ya está en Perú
Tras cuatro días en la Argentina, con un homenaje a Francisco y una despedida multitudinaria en Luján, el Pontífice aterrizó en Perú, donde vivió más de dos décadas, recorrerá Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa hasta el lunes 16.
La presidenta Keiko Fujimori recibió al papa León XIV tras aterrizar en Perú. Así, el Sumo Pontífice llega a su tercer y último destino previsto para su visita por Latinoamérica.
El regreso
Robert Francis Prevost llegó en 1985 como joven misionero agustino a Chulucanas, en la región de Piura, donde los vecinos lo rebautizaron como “padre Roberto”. Volvió en 1988 a Trujillo, donde durante una década dirigió la casa de formación de los aspirantes agustinos, fue vicario judicial de la arquidiócesis y enseñó Derecho Canónico en el seminario mayor.
En noviembre de 2014, Francisco lo nombró administrador apostólico de Chiclayo, diócesis que encabezó como obispo entre 2015 y 2023.
En Perú, León XIV va al encuentro de su propia historia. Allí, Francisco lo envió a una diócesis atravesada por tensiones y, durante su misión pastoral, Prevost se consolidó como una figura respetada por el pontífice argentino. Esa relación, forjada con discreción, lo ubicó años después entre los nombres de mayor peso dentro de la Iglesia.
En 2015 obtuvo la nacionalidad peruana por naturalización.
En total, vivió unos 21 años en el país, y esta es la primera vez que regresa desde que fue elegido Pontífice, en mayo de 2025. El lema elegido para la visita es “Abramos el corazón”.
🇵🇪 León XIV vuelve a pisar Perú, el país donde fue misionero y obispo de Chiclayo El papa regresa por primera vez desde 2023, ahora como pontífice, después de haber dedicado casi 20 años de su vida a la Iglesia peruana https://t.co/qH12nIhogH— ROME REPORTS (@romereportsesp) November 11, 2026