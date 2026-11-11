El papa León XIV ya está en Perú

La presidenta Keiko Fujimori recibió al papa León XIV tras aterrizar en Perú. Así, el Sumo Pontífice llega a su tercer y último destino previsto para su visita por Latinoamérica.

El regreso

Robert Francis Prevost llegó en 1985 como joven misionero agustino a Chulucanas, en la región de Piura, donde los vecinos lo rebautizaron como “padre Roberto”. Volvió en 1988 a Trujillo, donde durante una década dirigió la casa de formación de los aspirantes agustinos, fue vicario judicial de la arquidiócesis y enseñó Derecho Canónico en el seminario mayor.

En noviembre de 2014, Francisco lo nombró administrador apostólico de Chiclayo, diócesis que encabezó como obispo entre 2015 y 2023.