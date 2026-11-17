El Ministerio de Seguridad Nacional impuso una restricción de concurrencia por 24 meses a tres personas por incidentes vinculados a dos partidos de fútbol. Las medidas, publicadas el 17 de noviembre en el Boletín Oficial, alcanzan a todos los eventos deportivos del país.

Dos restricciones por incidentes en Boca–Unión

Dos de las medidas se vinculan con los incidentes del 2 de octubre, cuando Boca recibió a Unión por el Torneo Clausura. De acuerdo con el informe de la Policía de la Ciudad citado en la resolución, los dos involucrados agredieron a efectivos que intervenían en las inmediaciones del estadio.

La tercera medida se originó en Chacarita–Agropecuario

La otra restricción se dictó por los incidentes del 2 de agosto en el estadio de Chacarita Juniors, durante el encuentro ante Agropecuario por la Primera Nacional. La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte bonaerense ya había dispuesto una prohibición preventiva de 360 días para la persona involucrada. La resolución nacional fijó una restricción de dos años para todo el país.