El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) aprobó un nuevo procedimiento para supervisar los tratamientos de fumigación oficial en operaciones de comercio exterior. La Resolución 955/2026, publicada este martes 17 de noviembre, reemplaza la normativa de 2023 y entra en vigencia al día siguiente de su publicación.

Qué operaciones quedan alcanzadas

El procedimiento abarca los tratamientos oficiales para controlar plagas reglamentadas en mercaderías sujetas a control fitosanitario. La norma excluye frutas y hortalizas. Los tratamientos pueden responder a requisitos del país de destino, a exigencias aplicables a las importaciones, a disposiciones del propio Senasa o a un pedido del exportador.

Cómo se tramitan los pedidos del exportador

Cuando el tratamiento surge por pedido del exportador, la solicitud debe presentarse ante la oficina del Senasa que corresponda por jurisdicción. El organismo evaluará si puede prestar el servicio de acuerdo con los recursos disponibles. La resolución también exige que los productos que se utilicen estén autorizados e inscriptos en el registro nacional correspondiente.