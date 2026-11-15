Juventud Antoniana quedó eliminado tras caer ante Cipolletti

Fotos: Prensa Ofical de Juventud Antoniana

Juventud Antoniana se despidió de la temporada del Federal A. En Río Negro, cayó 3 a 0 frente a Cipolletti y quedó eliminado en los cuartos de final de la Reválida, con un resultado global de 4 a 0.

El equipo salteño tuvo un buen comienzo y generó situaciones para alcanzar la igualdad, incluso después de que Brandon Nicolás Obregón abriera el marcador a los 25 minutos del primer tiempo. Joaquín Iturrieta estuvo cerca de convertir, pero su remate dio en el palo.

En el complemento, Cipolletti amplió la diferencia a los 11 minutos por intermedio de Federico Acevedo. Dos minutos después, Juventud quedó con diez jugadores por la expulsión de Tadeo Marchiori. A los 25, Andrés Almirón marcó el tercero y sentenció el encuentro.

Con este resultado, Cipolletti avanzó a las semifinales de la Reválida, mientras que Juventud Antoniana cerró su participación y deberá afrontar una nueva temporada en el Federal A.