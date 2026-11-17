La Selección Argentina cerrará el año este martes 17 de noviembre a las 20 con un amistoso ante Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba. Será el segundo y último partido de la fecha FIFA de noviembre.

Cómo llegan Argentina y Costa Rica

La Albiceleste viene de perder 2-1 ante Uruguay el viernes en La Bombonera. Costa Rica, por su parte, cayó 2-0 frente a Ecuador en su última presentación.

La Agencia Noticias Argentinas adelantó que Scaloni evalúa el ingreso de Agustín Giay en el lateral derecho y que Matías Soulé y Gianluca Prestianni podrían acompañar a Julián Álvarez en ataque.

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