Nación prohibió a tres personas asistir a eventos deportivos durante dos años
Ivana ChañiDeportes17/11/2026
Las restricciones rigen en todo el país y se dictaron por incidentes vinculados a los partidos de Boca–Unión y Chacarita–Agropecuario.
La Selección Argentina cerrará el año este martes 17 de noviembre a las 20 con un amistoso ante Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba. Será el segundo y último partido de la fecha FIFA de noviembre.
La Albiceleste viene de perder 2-1 ante Uruguay el viernes en La Bombonera. Costa Rica, por su parte, cayó 2-0 frente a Ecuador en su última presentación.
La Agencia Noticias Argentinas adelantó que Scaloni evalúa el ingreso de Agustín Giay en el lateral derecho y que Matías Soulé y Gianluca Prestianni podrían acompañar a Julián Álvarez en ataque.