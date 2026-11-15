Gimnasia y Tiro ganó en Caballito y se metió en los cuartos de final del Reducido

Fotos: Prensa Oficial GyT

Gimnasia y Tiro consiguió un triunfazo en Caballito. Derrotó 1 a 0 a Ferro Carril Oeste, en un partido que estaba obligado a ganar para avanzar, y se clasificó a los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.

El único gol llegó en el primer tiempo, por intermedio de Fabricio “Pollo” Rojas, quien aprovechó una pelota dentro del área y definió al ángulo. La jugada generó reclamos de todo Ferro por una posible mano previa del delantero salteño, que no fue advertida por el árbitro Maximiliano Manduca.

Ferro tuvo varias oportunidades para igualar, pero se encontró con una buena actuación de Federico Cosentino, quien respondió en momentos importantes. El local también estrelló dos remates en el travesaño y el palo, mientras que el Albo contó con algunas chances de contraataque para ampliar la diferencia.

En el complemento, el equipo Azconzábal resistió la presión del conjunto local y sostuvo una victoria ajustada que le permitió continuar en la pelea por el ascenso.

En cuartos de final, Gimnasia y Tiro se medirá con Tristán Suárez, que viene de perder la final por el primer ascenso ante Godoy Cruz. La serie comenzará en Salta y tendrá revancha en Buenos Aires, con ventaja deportiva para el equipo bonaerense.