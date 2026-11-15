Deporte adaptado en Salta: el Club Tigres necesita reunir $2 millones para competir en Cafayate

El Club Tigres de Salta lanzó una campaña solidaria para viajar a Cafayate y competir en el Torneo Regional de Boccia Adaptada, que se disputará el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre. Sergio Torres, entrenador del equipo, contó en Qué Domingo, por Aries que la delegación tiene previsto salir el viernes 20 por la tarde.

Cuánto cuesta el viaje a Cafayate

Torres estimó que el equipo necesita reunir cerca de $2 millones. El transporte cuesta alrededor de $1,3 millones y la inscripción al torneo, organizado por la asociación Igual a Vos de Cafayate, incluye alojamiento y comida.

El entrenador explicó que contrataron un traslado para que los 12 deportistas viajen juntos. La venta de rifas ya permitió recaudar parte del dinero, aunque al momento de la entrevista todavía faltaba cubrir el costo del vehículo.

Cómo colaborar con el Club Tigres

Quienes quieran ayudar pueden comprar números de la rifa a través de Club Tigres Boccias, en Instagram o Facebook. También pueden hacer un aporte al alias deporteadaptadosalta, a nombre de Sergio Marcelo Torres, tal como figura en el material de la campaña.