Alto La Sierra: qué explicó Emergencias tras la muerte de la familia

La directora del Área de Emergencias del Ministerio de Desarrollo Social, Gabriela Locuratolo, señaló que el camino vecinal donde hallaron a un hombre de 24 años y a sus tres hijas cerca de Alto La Sierra es una vía alternativa con escasa circulación. En N&N, por Aries, explicó que el bajo tránsito dificulta que alguien pueda advertir una emergencia y prestar ayuda.

“Al tratarse de un camino alternativo, por ahí pasa poca gente que te puede asistir”, dijo la funcionaria. También recordó que su equipo trabajó en esa zona con temperaturas de hasta 50 grados, al describir las condiciones que pueden darse en el monte chaqueño.

Qué se sabe del viaje

El padre y sus tres hijas habían salido en moto el viernes 13 de noviembre desde María Cristina, Formosa, rumbo a Alto La Sierra. Tras perder contacto con ellos, la pareja del hombre reportó su desaparición. Los cuatro fueron encontrados sin vida el sábado cerca de un camino vecinal.

El examen cadavérico indicó que las muertes estuvieron asociadas a insolación y deshidratación aguda. La Fiscalía de Tartagal continúa investigando las circunstancias en las que se interrumpió el viaje.

El balance de la emergencia hídrica en Salta

Ante el debate por una nueva prórroga de la emergencia hídrica, Locuratolo sostuvo que la medida permitió planificar obras y mejorar la distribución de agua en distintas comunidades. Mencionó la habilitación de pozos en Santa Victoria Este, el uso de reservorios y las evaluaciones para potabilizar el agua del dique Limón.