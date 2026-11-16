Milei abre la semana con Toyota y la cierra con el desembarco de Tesla

Javier Milei recibirá este lunes 16 de noviembre a las 13 a directivos de Toyota en la Casa Rosada. Lo acompañarán Karina Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. El viernes 20 a las 19, el Presidente participará del lanzamiento oficial de Tesla en el país, en el barrio porteño de La Boca.

La agenda de Milei del lunes al miércoles

El cronograma de Presidencia, al que accedió la agencia Noticias Argentinas, indica que el lunes a las 20 Milei asistirá a la cena del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), junto a Karina Milei y el canciller Pablo Quirno.

El martes a las 11 se reunirá la mesa política en la Casa Rosada. A las 17, el Presidente expondrá en las Jornadas Monetarias y Cambiarias, en el Palacio Libertad.

El miércoles a las 10 recibirá el título de Doctor Honoris Causa, otorgado en conjunto por la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel.

Las actividades del jueves y el viernes

El jueves a las 17, Milei participará en la sede de la AMIA de la ceremonia de entrega de una distinción de la Organización Sionista Mundial. A las 20, disertará junto a Quirno en la cena anual del Foro Argentino contra el Antisemitismo.

El viernes a las 11, Milei y la secretaria general de la Presidencia compartirán un encuentro de polo con Adolfo Cambiaso en Cañuelas, por los 250 años de la independencia de Estados Unidos. Por la tarde, el mandatario cerrará su agenda con la presentación de Tesla en La Boca.