“Dignas de Capusotto”: el irónico mensaje de Victoria Villarruel contra Juliana Santillán

Victoria Villarruel ironizó sobre un video en el que la diputada nacional Juliana Santillán defendió la política económica del Gobierno y explicó por qué, a su juicio, la inflación de octubre subió respecto de septiembre.

Qué dijo Villarruel sobre el video

“Son piezas dignas de Capusotto. Me hace reír mucho”, escribió la vicepresidenta en X. El comentario fue una respuesta a un usuario que había compartido el video de la legisladora de La Libertad Avanza, como consignó la agencia Noticias Argentinas.

Cómo explicó Santillán la inflación de octubre

El Índice de Precios al Consumidor subió 2,2% en octubre, frente al 1,9% de septiembre. Santillán atribuyó la diferencia a cambios vinculados con la Ley de Zona Fría y los subsidios al gas.

La diputada calculó que esas modificaciones aportaron 0,3 puntos porcentuales al índice mensual. Con ese argumento, sostuvo que la inflación habría repetido el registro de septiembre y que la suba de octubre no marcaba un cambio de tendencia.