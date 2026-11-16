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A las 18:30, en el Centro de Convenciones de Salta, ubicado en Limache, Gustavo Sáenz presentará su libro Federalismo y Progreso, una invitación a pensar y debatir sobre el pasado, el presente y el futuro de la Argentina.

La obra propone una "reflexión sobre el federalismo argentino, sus raíces históricas y los desafíos pendientes para construir un país más justo, con mayores oportunidades y un desarrollo equilibrado entre las distintas regiones", reza la invitación que se distribuyó entre dirigentes locales y nacionales.

La editorial especificó que "a lo largo de sus páginas, se abordan cuestiones centrales para el crecimiento del país, como la producción, la educación, la seguridad y la salud, así como el papel fundamental de las provincias en la construcción de un proyecto verdaderamente federal".

Además, detalló que el libro también recupera la figura de Martín Miguel de Güemes y su legado en la historia nacional, reivindicando el protagonismo de las provincias en la construcción de nuestra identidad y del futuro de la Argentina. "Federalismo y Progreso" es una publicación de Editorial Planeta, desarrollada en diálogo con la historiadora María Irene Romero.

De la presentación participarán gobernadores y legisladores nacionales del NOA y NEA, y casi todo el arco político, dirigencia y empresarial de Salta.