El Gobierno nacional busca acelerar la media sanción de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional en la sesión especial convocada en la Cámara de Diputados para este miércoles 18 de noviembre, apenas diez días antes de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, se pronuncie sobre el reclamo argentino contra la explotación petrolera en las Islas Malvinas. Con esta maniobra, la Casa Rosada pretende exhibir una señal política interna y dotar al Estado de herramientas legales más severas para presionar al Reino Unido y a las firmas involucradas en el proyecto Sea Lion —impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration—, mientras la Cancillería mantiene abiertos 60 expedientes administrativos contra personas humanas y jurídicas vinculadas a la actividad hidrocarburífera en el archipiélago.

La iniciativa oficialista propone reemplazar el esquema vigente de la Ley 26.659 por un régimen sancionatorio mucho más amplio que alcance a empresas, accionistas y proveedores que operen sin autorización argentina en espacios marítimos disputados. El proyecto contempla multas calculadas según el valor de barriles de petróleo, sanciones penales, restricciones para contratar con organismos públicos y un mecanismo de desistimiento y regularización para incentivar el abandono de las operaciones cuestionadas. Aunque la aprobación en Diputados no bastará para convertir la iniciativa en ley —ya que requerirá el aval posterior del Senado—, el Ejecutivo considera prioritario avanzar antes de fin de mes para elevar los costos económicos y jurídicos de las petroleras.

Sin embargo, el camino legislativo enfrenta un obstáculo central en el Título VII del dictamen, un apartado que modifica el régimen de partidos políticos e introduce nuevas figuras penales vinculadas con supuestas campañas de injerencia extranjera. Tanto bloques dialoguistas como Unión por la Patria rechazan ese capítulo por considerar que podría afectar la libertad de expresión, además de exigir una mayoría agravada de 129 votos afirmativos que el oficialismo no tiene asegurada. Para evitar que esa resistencia bloquee toda la norma, La Libertad Avanza negocia en la mesa política y en Labor Parlamentaria la posibilidad de realizar una votación por capítulos, buscando aislar los artículos más conflictivos y sumar al peronismo y a los aliados al menos en el respaldo a las sanciones vinculadas con Malvinas.

En paralelo al frente parlamentario, la administración de Javier Milei aguarda el sábado 28 de noviembre la lectura de la resolución del Tribunal del Mar tras las audiencias celebradas el 10 y 11 de noviembre en Alemania. Allí, la Argentina solicitó medidas provisionales para frenar nuevas perforaciones e instalaciones del proyecto Sea Lion —que prevé iniciar su producción comercial en 2028—, bajo el argumento de evitar daños irreparables antes de que se constituya el tribunal arbitral previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

(Con información de TN)