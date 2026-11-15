El rol del Vaticano en los conflictos globales: qué dejó la gira de León XIV por Uruguay, Argentina y Perú

León XIV defendió el diálogo y el respeto al derecho internacional durante su gira por Uruguay, la Argentina y Perú. En un análisis para Infobae, el periodista Román Lejtman planteó que la convocatoria de la visita y el contenido de sus discursos pueden darle al Vaticano mayor peso en la diplomacia internacional.

Qué dijo León XIV sobre las guerras y la diplomacia

En Lima, el pontífice pidió “una diplomacia paciente, que mantenga abierto el diálogo, respete el derecho internacional y busque acuerdos”. El mensaje tuvo como telón de fondo la guerra en Ucrania y los conflictos en Medio Oriente.

Lejtman consideró que la Santa Sede podría contribuir a mantener abiertos canales de diálogo en ambos escenarios. Su análisis recuperó como antecedente los contactos que el papa Francisco mantuvo con los gobiernos de Ucrania y Rusia.

El mensaje sobre la inteligencia artificial en Buenos Aires

En la Argentina, León XIV advirtió que las decisiones humanas deben seguir guiando el uso de la inteligencia artificial. “El algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano”, afirmó en Buenos Aires.

La agenda del domingo 15 de noviembre incluye una escala en Cusco, después de su paso por Chiclayo, la diócesis peruana que encabezó durante ocho años.