Identificaron la causa del apagón aéreo en EE.UU

El Gobierno de Estados Unidos atribuyó a una obra de telecomunicaciones la falla que obligó a suspender los despegues durante cuatro horas el viernes 13 de noviembre. Aunque los vuelos se reanudaron esa noche, las cancelaciones y demoras continuaron el sábado en varios de los principales aeropuertos del país.

Qué falló en el sistema de control aéreo

El secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que el sistema se saturó mientras una contratista de L3Harris, proveedora de la Administración Federal de Aviación (FAA), reemplazaba cables de cobre por fibra óptica. En declaraciones recogidas por la agencia EFE, dijo que se investiga si hubo un error humano, una falla de instalación o un equipo defectuoso.

L3Harris indicó que colabora con la investigación. Tras la interrupción, el Departamento de Transporte pidió al Congreso US$30.100 millones para modernizar la infraestructura de control aéreo.

Cuántos vuelos cancelaron y dónde seguían las demoras

FlightAware registró más de 5.500 cancelaciones y 6.900 demoras hasta las 17:30 del sábado, hora local. Entre los aeropuertos más afectados estaban O’Hare, en Chicago, Hartsfield-Jackson, en Atlanta, JFK y La Guardia, en Nueva York, y Logan, en Boston.

American Airlines, United y Delta flexibilizaron las condiciones para cambios y cancelaciones. El administrador de la FAA, Bryan Bedford, expresó su expectativa de que las operaciones se normalizaran durante el domingo.