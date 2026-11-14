Italia multó a Meta con 805 millones de euros por acceder a fotos en Android

La Autoridad de Protección de Datos de Italia multó a Meta Platforms Ireland Limited con 805 millones de euros, equivalentes a unos 887 millones de dólares. La sanción alcanza a una función de Facebook para Android que usaba archivos guardados en el teléfono para sugerir publicaciones, como detalló Deutsche Welle.

Cómo accedía Facebook a la galería del teléfono

La función estaba disponible desde 2023. La aplicación pedía un permiso general para acceder a la galería y, de acuerdo con el regulador, no explicaba con claridad que ese permiso también habilitaba el uso de fotos y videos para sugerir publicaciones.

La autoridad italiana concluyó que ese mecanismo daba a Facebook acceso permanente a la galería. Los usuarios y el propio organismo carecían de una forma de comprobar qué archivos o metadatos utilizaba la aplicación.

Por qué la multa superó los 800 millones de euros

La investigación comenzó en julio de 2025 tras una denuncia de una organización de consumidores de Bolzano. Para fijar la multa, el organismo tuvo en cuenta la cantidad de usuarios afectados, la duración de la infracción, un procedimiento previo de 2019 y la escasa colaboración de Meta.

El regulador consideró como atenuante los cambios que introdujo la empresa tras la denuncia. Aun así, los calificó de tardíos y señaló que solo alcanzaban a quienes actualizaban la aplicación.