Zelenski dijo que EE.UU. planteó ceder el Donbás a cambio de entrar en la OTAN

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo que los negociadores de Estados Unidos preguntaron si Kiev aceptaría retirarse de la parte del Donbás que aún controla a cambio de ingresar en la OTAN. Según informó Euronews, fue la primera vez que Washington vinculó ambas cuestiones en una misma conversación.

Qué condiciones puso Zelenski

El mandatario sostuvo que consultaría a la sociedad ucraniana si Estados Unidos y sus socios de la OTAN confirman una propuesta con garantías concretas de seguridad. Señaló que una decisión sobre el territorio y la seguridad del país requiere la participación de la población.

Qué dejaron las negociaciones en Abu Dabi

Las delegaciones de Ucrania, Rusia y Estados Unidos se reunieron el 10 y el 11 de noviembre en la capital de Emiratos Árabes Unidos. Según informó Deutsche Welle (DW) en su cobertura de la ronda, las partes acordaron un nuevo intercambio de prisioneros y las conversaciones concluyeron sin un alto el fuego.