Salud mental juvenil: 78% no realizó consultas y casi la mitad no tiene cobertura

Un relevamiento realizado por el Instituto Periferias sobre la salud mental de jóvenes, reveló que el 78% no realizó consultas pese a atravesar situaciones de malestar emocional. El estudio también identificó dificultades económicas, falta de empleo y endeudamiento entre las principales preocupaciones de los jóvenes.

En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries, Ignacio Palarik, referente del Instituto, explicó que el relevamiento abarcó 1.746 casos de jóvenes de entre 16 y 25 años, distribuidos en nueve regiones de Argentina. El trabajo contó con la participación de profesionales y trabajadores de dispositivos de salud mental, sectores de la Iglesia y organizaciones sociales.

“Lo primero que estamos viendo es que el malestar emocional ocupa un lugar cada vez más importante en la vida cotidiana”, señaló.

En ese sentido, explicó que las dificultades económicas, la falta de empleo y el endeudamiento aparecen entre las principales preocupaciones de los jóvenes consultados.

El referente recordó que otro relevamiento realizado meses atrás había mostrado que el 60% de las familias de sectores populares se encontraba endeudado, una situación que, según su análisis, también influye en el bienestar emocional.

Dificultades para acceder a la atención

Palarik sostuvo que muchos jóvenes no realizan consultas porque desconocen dónde acudir o encuentran dificultades para conseguir atención en el sistema público.

“La mayoría de estos pibes que se encuentran atravesando una situación de salud mental complicada no realiza las consultas, porque primero no sabe dónde, o la burocracia de alguna manera también ya lo fue agotando”, explicó.

A esto se suma que, de acuerdo con los resultados del relevamiento, el 45% de los jóvenes no tiene cobertura de salud, lo que limita sus posibilidades de acceder a determinados servicios.

En esta línea, el referente destacó la importancia de los espacios comunitarios como clubes, centros vecinales, iglesias, comedores comunitarios, centros de salud y escuelas, como la primera instancia de acompañamiento para quienes atraviesan situaciones de angustia o dificultades emocionales.

Sin embargo, cuestionó que estos espacios, pese a recibir buena parte de las demandas sociales, no cuenten con recursos suficientes.

Palarik consideró que mejorar el acceso a la salud mental requiere fortalecer la atención pública y ampliar los espacios de escucha y acompañamiento comunitario. También manifestó su preocupación por el impacto que, a su entender, tienen los recortes en distintas áreas de la salud y la asistencia social sobre las posibilidades de respuesta a estas problemáticas.

“La salud mental no es un problema individual, es una cuestión social que está atravesada por la enorme cantidad de desigualdades. Entonces, garantizar ese derecho a la salud mental no solamente exige fortalecer la atención pública, sino que tenés que ir ampliando los espacios de escucha”, sostuvo.