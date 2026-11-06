Medicina ancestral: las plantas y los remedios tradicionales que siguen vigentes

Este viernes se realizó en el Mercado Artesanal de Salta la Muestra Anual 2026 de Medicina Ancestral, una jornada dedicada a compartir los conocimientos y prácticas tradicionales vinculados al uso de hierbas y plantas medicinales.

En diálogo con Aries, la profesora Cristina Pérez, destacó la participación que tuvo la propuesta y el interés de las personas por conocer otras formas de abordar el cuidado de la salud.

“La convocatoria fue todo un éxito. Me sorprendió la cantidad de personas que vinieron, parece que hay mucho interés en el cuidado de la salud, muchas preguntas en búsqueda de respuestas para encontrar el equilibrio en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra espiritualidad”, expresó.

Pérez explicó que su vínculo con la medicina ancestral comenzó durante la infancia, a partir de los conocimientos transmitidos por sus ancestros indígenas. Recordó que creció utilizando remedios caseros, con el tiempo, combinándolas con la atención médica clínica.

En ese sentido, destacó la importancia de recuperar y preservar estos saberes. “La salud ancestral tiene que ver con recuperar, pero vivenciar desde esa forma que lo hacían los abuelos, nuestros ancestros, más natural. En la medida que se pueda”, sostuvo.

Consultada sobre las plantas medicinales utilizadas en los Valles Calchaquíes, mencionó la muña muña, la jarilla, la pupusa y la rica rica, entre otras. Explicó que varias se incorporan habitualmente al mate para darle sabor y que, dentro de los usos tradicionales, también se emplean para molestias digestivas y respiratorias.