Temporal en Embarcación: la nena de dos años está fuera de peligro

La nena de 2 años que sufrió las lesiones más graves durante el temporal en Embarcación está fuera de peligro. Así lo confirmó en N&N, por Aries, Gabriela Locuratolo, directora del Área de Emergencias del Ministerio de Desarrollo Social.

“La más grave fue la niñita de 2 años, que hoy ya está fuera de peligro”, dijo la funcionaria. Sobre el resto de los lesionados, señaló que la información que recibió su área daba cuenta principalmente de golpes por la caída de ramas u otros objetos.

El municipio prepara la reconstrucción

Locuratolo explicó que el municipio sigue completando la asistencia a las familias relevadas en los primeros días. En paralelo, comenzó a registrar los daños que deberán atenderse en la etapa de reconstrucción, que se coordinará entre el municipio y el área de Obras de la Provincia.

Entre los principales daños, la funcionaria mencionó árboles caídos sobre viviendas, postes derribados y cableado afectado.