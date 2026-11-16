Duro reclamo de Sáenz a Nación por el temporal: "No sé para qué existe la Agencia Federal de Emergencias"

El gobernador Gustavo Sáenz cuestionó duramente al Gobierno nacional por la falta de acompañamiento ante los daños provocados por el fuerte temporal en Embarcación. A través de un video publicado en sus redes sociales, denunció que ningún funcionario nacional se comunicó con las autoridades provinciales para ofrecer asistencia.

Desde la localidad afectada, el mandatario advirtió sobre la magnitud de los trabajos necesarios para recuperar las zonas dañadas y puso el foco en la ausencia de la Agencia Federal de Emergencias, organismo creado precisamente para intervenir ante situaciones de crisis y desastres naturales.

"No sé para qué existe"

"Hay una Agencia Federal de Emergencias que se creó para este tipo de situaciones, cuando hay crisis de este tipo, y lamentablemente desde Nación nadie se ha comunicado ni con nosotros ni con ningún gobernador para ver cómo podían acompañar y ayudar", sostuvo Sáenz.

El gobernador fue más allá y cuestionó el funcionamiento del organismo nacional. "Como no han trabajado coordinadamente esta agencia, no sé para qué existe", expresó.

En ese sentido, reclamó que las autoridades nacionales se involucren en la asistencia a las poblaciones afectadas. "Sería importante que se comuniquen y que muestren un poco de empatía con el interior de la Argentina", manifestó.

El reclamo por la reconstrucción de Embarcación

Sáenz reconoció que la recuperación de la localidad demandará un importante esfuerzo. "Hay que trabajar muchísimo para levantar todo esto y poner de pie de nuevo Embarcación", señaló.

También agradeció la solidaridad de los vecinos, las empresas privadas, el municipio y los organismos provinciales que participaron de las tareas de asistencia.

Sin embargo, insistió en que la respuesta ante estos fenómenos requiere coordinación entre los distintos niveles del Estado.

"Es fundamental que trabajen en equipo, trabajen mancomunados y podamos traerle solución a la gente", afirmó.

Finalmente, aclaró que los fenómenos naturales no son responsabilidad de ningún gobierno, pero remarcó que existen organismos especialmente creados para prevenir y atender sus consecuencias.

"Esto no es culpa de nadie, son fenómenos que lamentablemente van a afectar y van a seguir afectando", expresó, antes de cerrar con una nueva crítica: "Lamentablemente la Agencia Federal de Emergencias brilla por su ausencia".