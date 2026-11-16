Transportistas del interior denuncian discriminación en el reparto de subsidios

A través de un documento titulado "Se profundiza la discriminación hacia el transporte automotor de pasajeros urbanos del interior del país", la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) cuestionó la decisión de la administración de Javier Milei de ampliar los recursos destinados a subsidiar las líneas metropolitanas, mientras las provincias continúan excluidas del reparto de fondos federales.

El reclamo empresarial —firmado por el presidente de la entidad, José Cano, y su secretario, Gustavo Larrea— surge tras la oficialización por parte de la Secretaría de Transporte de la Nación de una actualización en el esquema de compensaciones para los colectivos del AMBA (Resolución 80/2026), que implica desembolsos por $38.840 millones para las prestatarias de esa región.

El impacto en Salta: boleto más caro y esfuerzo provincial

Para los usuarios salteños, la asimetría que denuncia FATAP se refleja de manera directa en el bolsillo y en la frecuencia del servicio. Mientras en el AMBA el boleto mínimo de las líneas nacionales se mantiene en $742,81 gracias a los subsidios estatales, en el área metropolitana de Salta la tarifa plana de SAETA alcanza los $1.450, tras haber eliminado el beneficio del trasbordo gratuito.

La situación también había motivado cuestionamientos por parte del gobernador Gustavo Sáenz y funcionarios de su gabinete, quienes remarcaron que, ante la ausencia de un Fondo Compensador para el interior, la Provincia debe afrontar el sostenimiento del sistema y las gratuidades con recursos propios. "El federalismo no se declama, se demuestra con hechos", había expresado el mandatario salteño en medio de los reclamos por la distribución de los recursos nacionales.

En el pronunciamiento de FATAP, la cámara que nuclea a las empresas del interior, expuso los argumentos centrales de la crisis sectorial:

- Impuestos nacionales con destino porteño: FATAP recordó que el fideicomiso que financia las compensaciones del AMBA se nutre del impuesto a los combustibles que pagan todos los argentinos al cargar nafta o gasoil en cualquier provincia, pero cuyos beneficios no regresan al interior.

- Iguales costos, distintos ingresos: Las empresas provinciales enfrentan los mismos acuerdos paritarios, cargas fiscales y costos operativos que las porteñas, pero sin asistencia nacional equivalente para cubrirlos.

- El "círculo vicioso" de las tarifas: Según la federación, la falta de subsidios obliga a subir el precio del pasaje hasta un límite social insuperable. Esto provoca una caída en la cantidad de pasajeros, deteriora la recaudación y termina resintiendo las frecuencias y la renovación de unidades.

El auge de las apps en moto y el costo oculto en salud

Uno de los puntos del documento es el análisis sobre cómo los usuarios buscan alternativas ante el encarecimiento del boleto. FATAP advirtió sobre el crecimiento sostenido del uso de motocicletas particulares de baja cilindrada y de aplicaciones de transporte en moto (como Uber Moto o DiDi Moto).

La entidad señaló que estas modalidades operan mayormente en la informalidad —sin habilitaciones, seguros adecuados para pasajeros ni aportes laborales— y advirtió que "cada peso que se deja de destinar al sostenimiento del transporte público del interior termina reapareciendo, multiplicado, como gasto en salud, infraestructura vial y asistencia social", debido al incremento de la siniestralidad vial y la congestión del tránsito.

Finalmente, los transportistas reclamaron una articulación urgente entre autoridades nacionales, provinciales y municipales para frenar el deterioro de un servicio que calificaron como indispensable para el acceso al trabajo, la educación y la salud de millones de ciudadanos fuera de Buenos Aires.