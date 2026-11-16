Imagen editada con IA

Treinta personas trabajaban en un galpón de empaque de Salvita cuando el viento derrumbó el techo durante el temporal del jueves 12 de noviembre en Embarcación. Ninguna resultó herida, afirmó Salvador Muñoz, copropietario de la empresa, en Pelo & Barba, por Aries.

El establecimiento está a unos cinco kilómetros de la ciudad. Muñoz explicó que el viento entró por los portones, que estaban abiertos, y el aire quedó atrapado dentro del galpón. Desde el interior se filmó uno de los videos que circularon tras el temporal.

“Se embolsó el aire y se cayó el techo”

“Estaban trabajando 30 personas en ese momento”, relató el empresario. “Entró viento, se embolsó el aire y se cayó el techo”. El derrumbe afectó a un galpón que la empresa utiliza como respaldo para el empaque. También hubo árboles y postes de luz caídos en el predio.

Muñoz contó que se enteró del derrumbe al llegar a Salta, después de haber estado ese día en el campo. “En un primer momento fue muy preocupante para nosotros, pero después ya nos tranquilizamos sabiendo de que no había pasado nada a nadie”, recordó.

Salvita sigue operando y colabora con las familias afectadas

“Estamos trabajando sin problema en la empresa”, sostuvo Muñoz. Precisó que Salvita emplea a unas 2.100 personas en sus establecimientos de los departamentos Orán y San Martín, y que alrededor de 800 son de Embarcación.

El empresario dijo que la firma se sumó a la asistencia en la ciudad. Entre las necesidades de las familias afectadas mencionó agua, alimentos y chapas para reparar las viviendas.