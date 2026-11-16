Camino difícil y calor extremo: cómo fue el hallazgo del padre y sus tres hijas en Alto La Sierra

El examen cadavérico realizado tras el hallazgo de un hombre de 24 años y sus tres hijas cerca de Alto La Sierra indicó que murieron por un paro cardiorrespiratorio asociado a insolación y deshidratación aguda. La Fiscalía de Tartagal sigue investigando las circunstancias en las que quedaron en un camino vecinal.

El viaje desde Formosa y la búsqueda

El hombre y las niñas salieron en moto el viernes 13 de noviembre al mediodía desde María Cristina, Formosa, rumbo a Alto La Sierra. La pareja del hombre reportó la desaparición esa tarde, después de perder contacto con ellos.

En N&N, por Aries, el comisario Cristian Aguilera contó que cerca de las 2 de la madrugada del sábado la Policía tomó conocimiento del caso en el destacamento de Alto La Sierra. Relató que primero encontraron al padre y que las tres niñas fueron localizadas durante la mañana, cerca del mismo lugar.

Qué investiga la Fiscalía de Tartagal

Aguilera explicó que la familia tenía parientes a ambos lados del límite provincial y que el viaje era para visitar a familiares. El comisario describió el camino como “poco transitable” y dijo que se desconoce por qué se detuvieron allí.

El fiscal penal Gonzalo Ariel Vega dispuso la intervención de Criminalística y de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal para esclarecer lo ocurrido.