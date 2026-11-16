Camino difícil y calor extremo: cómo fue el hallazgo del padre y sus tres hijas en Alto La Sierra

La familia había salido en moto desde Formosa. En Aries, el comisario Cristian Aguilera contó cómo se organizó la búsqueda en la zona.
Policiales16/11/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El examen cadavérico realizado tras el hallazgo de un hombre de 24 años y sus tres hijas cerca de Alto La Sierra indicó que murieron por un paro cardiorrespiratorio asociado a insolación y deshidratación aguda. La Fiscalía de Tartagal sigue investigando las circunstancias en las que quedaron en un camino vecinal.

El viaje desde Formosa y la búsqueda

El hombre y las niñas salieron en moto el viernes 13 de noviembre al mediodía desde María Cristina, Formosa, rumbo a Alto La Sierra. La pareja del hombre reportó la desaparición esa tarde, después de perder contacto con ellos.

En N&N, por Aries, el comisario Cristian Aguilera contó que cerca de las 2 de la madrugada del sábado la Policía tomó conocimiento del caso en el destacamento de Alto La Sierra. Relató que primero encontraron al padre y que las tres niñas fueron localizadas durante la mañana, cerca del mismo lugar.

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Qué investiga la Fiscalía de Tartagal

Aguilera explicó que la familia tenía parientes a ambos lados del límite provincial y que el viaje era para visitar a familiares. El comisario describió el camino como “poco transitable” y dijo que se desconoce por qué se detuvieron allí.

El fiscal penal Gonzalo Ariel Vega dispuso la intervención de Criminalística y de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal para esclarecer lo ocurrido.

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