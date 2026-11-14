Día Mundial sin Alcohol: qué muestran los números en Salta y dónde pedir ayuda

El dato corresponde a los servicios públicos especializados de la provincia. En la ciudad de Salta hay un centro de orientación gratuito y confidencial.
Salud14/11/2026Ivana ChañiIvana Chañi

hombre-asiatico-alcoholico-muchas-botellas-cerveza-2

El consumo de alcohol está vinculado con el 7,6% de las consultas registradas en los servicios públicos especializados en consumos problemáticos de Salta. El Ministerio de Salud Pública difundió el dato en la previa del Día Mundial sin Alcohol, que se conmemora cada 15 de noviembre.

Qué plantean los equipos de salud

Ana Padilla, jefa del Centro Integral de Tratamiento (CEDIT), destacó la importancia de detectar cuándo el consumo empieza a afectar la salud o el bienestar. El equipo trabaja con distintas disciplinas y ofrece espacios de escucha, orientación y tratamiento.

Padilla señaló que el acompañamiento también busca ayudar a las personas a recuperar vínculos, retomar proyectos y mejorar su calidad de vida.

pymes-2106753Golpe al empleo: se perdieron casi 10 mil empresas empleadoras en ocho meses

Dónde pedir orientación por consumo de alcohol

El Ministerio indicó que las personas interesadas pueden acudir al centro de salud más cercano a su domicilio. En la ciudad de Salta, el Centro de Consulta y Orientación atiende en Sarmiento 491, de lunes a viernes, de 8 a 17, de forma gratuita y confidencial.

También está disponible la línea nacional 141 de Sedronar, que brinda orientación gratuita a personas que atraviesan consumos problemáticos y a sus allegados.

Te puede interesar
images?q=tbn:ANd9GcRqPhpWnvJ0Nh3NushqnCtpOFmJ_gj2gUeNY2QSpiz9QizhHJgsuMETJD_I&s=10

Diabetes, una "pandemia" que muchos padecen sin saberlo

Mariana Frías
Salud12/11/2026
El oftalmólogo Ricardo Goñi advirtió que en Argentina hay cuatro millones de personas diagnosticadas y se estima que muchas otras desconocen que tienen diabetes. Alertó sobre las graves complicaciones de la enfermedad.
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail