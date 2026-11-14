Día Mundial sin Alcohol: qué muestran los números en Salta y dónde pedir ayuda

El consumo de alcohol está vinculado con el 7,6% de las consultas registradas en los servicios públicos especializados en consumos problemáticos de Salta. El Ministerio de Salud Pública difundió el dato en la previa del Día Mundial sin Alcohol, que se conmemora cada 15 de noviembre.

Qué plantean los equipos de salud

Ana Padilla, jefa del Centro Integral de Tratamiento (CEDIT), destacó la importancia de detectar cuándo el consumo empieza a afectar la salud o el bienestar. El equipo trabaja con distintas disciplinas y ofrece espacios de escucha, orientación y tratamiento.

Padilla señaló que el acompañamiento también busca ayudar a las personas a recuperar vínculos, retomar proyectos y mejorar su calidad de vida.

Dónde pedir orientación por consumo de alcohol

El Ministerio indicó que las personas interesadas pueden acudir al centro de salud más cercano a su domicilio. En la ciudad de Salta, el Centro de Consulta y Orientación atiende en Sarmiento 491, de lunes a viernes, de 8 a 17, de forma gratuita y confidencial.

También está disponible la línea nacional 141 de Sedronar, que brinda orientación gratuita a personas que atraviesan consumos problemáticos y a sus allegados.