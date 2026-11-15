Cuidado con los alacranes: Salta superó las 350 picaduras en el año y el 84% ocurrió en Capital

El Ministerio de Salud Pública de Salta notificó 354 picaduras de alacrán desde el inicio de 2026 hasta el 31 de octubre. En la última semana del informe, del 25 al 31 de octubre, se registraron 13 casos.

Capital concentró el 84% de los casos

El departamento Capital acumuló 298 notificaciones, el 84,2% del total provincial. También hubo 26 casos en Anta, 19 en San Martín, tres en Orán, dos en Rosario de la Frontera y uno en Cerrillos. Los cinco restantes correspondieron a personas con residencia en otras provincias.

De los 13 casos de la última semana relevada, 12 se notificaron en Capital y uno en Rosario de la Frontera.

Qué hacer ante una picadura de alacrán

Salud Pública recomienda buscar atención médica de inmediato y aplicar frío en la zona de la picadura mientras se procura asistencia. En la ciudad de Salta, el Ministerio indicó acudir a la guardia del Hospital Señor del Milagro. En el interior, recomendó dirigirse al hospital de la zona.

El informe señala que los alacranes tienen hábitos nocturnos y suelen refugiarse en lugares oscuros, como desagües, depósitos y pilas de escombros, ladrillos o madera.