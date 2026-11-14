Consumo en rojo: el gasto cotidiano bajó 5,8% en octubre y se desplomaron las compras con tarjeta

El consumo de los hogares volvió a caer en octubre y acumuló 11 meses consecutivos de retrocesos interanuales. El Índice de Consumo Privado de la Universidad de Palermo, difundido por TN, registró una baja del 1,3% entre enero y octubre frente al mismo período del año anterior.

El consumo masivo cayó 5,8% interanual

El rubro de consumo masivo, que representa cerca de la mitad del gasto de los hogares contemplado en el índice por categorías, cayó 5,8% frente a octubre de 2025 y acumuló una baja del 3,4% en lo que va del año.

En el caso de la carne vacuna, el último dato disponible corresponde a septiembre. El consumo bajó 9,2% interanual y completó 15 meses consecutivos de caída.

Cayeron las compras con tarjeta y repuntó la indumentaria

Las compras con tarjeta retrocedieron 12,3% interanual en términos reales en octubre. Los préstamos personales, por su parte, disminuyeron 8,3% en 12 meses.

Entre los rubros que crecieron, las ventas de ropa y calzado en shoppings subieron 6,1% interanual. Recreación y turismo interno registraron un avance del 0,9%.