Normalizaron el servicio de agua potable en Embarcación tras el temporal

La totalidad de los pozos de abastecimiento de agua en la ciudad de Embarcación funciona con normalidad desde las 22:10, alimentados por energía eléctrica de red, según comunicó el Gobierno de la Provincia de Salta.
Monitoreo del sistema
A pesar de que el servicio se encuentra restablecido, los equipos técnicos continúan monitoreando la red para atender cualquier inconveniente en sectores específicos. Desde el Comité de Emergencia Climática se recomendó a los vecinos realizar un uso responsable del agua, priorizando las necesidades esenciales.