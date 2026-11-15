Normalizaron el servicio de agua potable en Embarcación tras el temporal

Aguas del Norte confirmó que los pozos de abastecimiento operan con normalidad, aunque solicitaron a los vecinos mantener un consumo responsable del recurso. 
Salta15/11/2026Ivana ChañiIvana Chañi

image

La totalidad de los pozos de abastecimiento de agua en la ciudad de Embarcación funciona con normalidad desde las 22:10, alimentados por energía eléctrica de red, según comunicó el Gobierno de la Provincia de Salta.

Monitoreo del sistema


A pesar de que el servicio se encuentra restablecido, los equipos técnicos continúan monitoreando la red para atender cualquier inconveniente en sectores específicos. Desde el Comité de Emergencia Climática se recomendó a los vecinos realizar un uso responsable del agua, priorizando las necesidades esenciales.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail