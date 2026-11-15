Secundario virtual en Salta: este domingo vence el plazo de inscripción

La Dirección General de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos de Salta fijó el domingo 15 de noviembre como fecha límite para inscribirse en el Sistema Virtual de Formación a Distancia N.º 9002. La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años de toda la provincia que quieran comenzar, retomar o completar el secundario.

Cómo inscribirse y qué documentación presentar

El primer paso es completar el formulario en 9002.edusalta.gov.ar con una cuenta de correo electrónico activa. Luego, se debe presentar la documentación impresa en la sede central o en una de las subsedes del interior.

Certificado de séptimo grado, certificado de EGB, pase legalizado o constancia de pase en trámite.

Fotocopia de ambas caras del DNI.

Una foto 4 × 4.

Certificado de residencia.

Formulario de inscripción impreso.

La sede central está en bulevar Lucrecia Barquet s/n, barrio El Huaico, en la ciudad de Salta. El horario informado es de 9 a 12 y de 14 a 19. Para confirmar la atención presencial del domingo, se puede consultar al 387 243 7877.

Cuándo empieza la cursada y cuánto dura

Los inscriptos tendrán un taller de orientación en febrero de 2027 y comenzarán la cursada en marzo. El plan es virtual y asincrónico y se organiza en seis módulos cuatrimestrales. Quienes ingresen con séptimo grado aprobado pueden completarlo en tres años.

A quienes ya cursaron parte del secundario se les reconocerán los estudios previos para determinar en qué módulo empiezan. Para quienes terminaron de cursar y solo adeudan materias, la alternativa es PROCESAD, que exige al menos dos años de inactividad académica.