El servicio de agua se normaliza de a poco en la zona oeste alta

"Ver para Ser Libres" en Salta: fechas y localidades de los próximos operativos
Ivana ChañiSalta15/11/2026
Dos móviles recorrerán el interior de la provincia para atender a estudiantes de 6 a 17 años. El programa ya pasó por 20 localidades.
El suministro de agua comenzó a recuperarse de manera gradual este domingo 15 de noviembre en la zona oeste alta de la ciudad de Salta. Aguas del Norte prevé que el servicio se normalice a las 14 horas.
Los equipos trabajan para aumentar el caudal y recuperar la presión en la red. La empresa atribuyó los cortes y la baja presión a la turbiedad en las fuentes de captación.
Entre los sectores incluidos en el aviso figuran Grand Bourg, Las Costas, Lomas de Medeiro, San Silvestre, Villa Primavera, Parque Oeste y los barrios Palermo I, II y III.
Mientras dure la afectación, seguirá disponible la entrega de agua con camiones cisterna. Los usuarios pueden comunicarse al 0800 8888 2482 o por WhatsApp al 3875 838387.