El servicio de agua se normaliza de a poco en la zona oeste alta

Tras los cortes y la baja presión, las cuadrillas trabajan para recuperar el caudal. La empresa dio un horario estimado para completar la normalización.
Salta15/11/2026Ivana ChañiIvana Chañi

agua

El suministro de agua comenzó a recuperarse de manera gradual este domingo 15 de noviembre en la zona oeste alta de la ciudad de Salta. Aguas del Norte prevé que el servicio se normalice a las 14 horas.

Cómo avanza la recuperación del servicio

Los equipos trabajan para aumentar el caudal y recuperar la presión en la red. La empresa atribuyó los cortes y la baja presión a la turbiedad en las fuentes de captación.

Entre los sectores incluidos en el aviso figuran Grand Bourg, Las Costas, Lomas de Medeiro, San Silvestre, Villa Primavera, Parque Oeste y los barrios Palermo I, II y III.

1761880844942Cortes de agua en la zona oeste alta de Salta por turbiedad en las fuentes de captación

Cómo consultar por el reparto de agua

Mientras dure la afectación, seguirá disponible la entrega de agua con camiones cisterna. Los usuarios pueden comunicarse al 0800 8888 2482 o por WhatsApp al 3875 838387.

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