El servicio de agua se normaliza de a poco en la zona oeste alta

El suministro de agua comenzó a recuperarse de manera gradual este domingo 15 de noviembre en la zona oeste alta de la ciudad de Salta. Aguas del Norte prevé que el servicio se normalice a las 14 horas.

Cómo avanza la recuperación del servicio

Los equipos trabajan para aumentar el caudal y recuperar la presión en la red. La empresa atribuyó los cortes y la baja presión a la turbiedad en las fuentes de captación.

Entre los sectores incluidos en el aviso figuran Grand Bourg, Las Costas, Lomas de Medeiro, San Silvestre, Villa Primavera, Parque Oeste y los barrios Palermo I, II y III.

Cómo consultar por el reparto de agua

Mientras dure la afectación, seguirá disponible la entrega de agua con camiones cisterna. Los usuarios pueden comunicarse al 0800 8888 2482 o por WhatsApp al 3875 838387.