Salta Gaming 2026 cierra este domingo en la Usina Cultural con entrada gratuita

Salta Gaming 2026 tendrá este domingo 15 de noviembre su segunda y última jornada en la Usina Cultural. Luciano Gálvez, uno de los organizadores, contó en Qué Domingo, por Aries que los visitantes podrán jugar con los equipos disponibles en el predio. La entrada es libre y gratuita.

Qué se puede jugar en Salta Gaming

La propuesta incluye títulos como Roblox, Valorant, Counter-Strike, Mortal Kombat y EA Sports FC, el videojuego de fútbol antes conocido como FIFA. También hay simuladores de automovilismo con volante y palanca de cambios, equipos de realidad virtual y una zona retro con consolas Nintendo, Sega y Family Game.

La jornada suma una batalla de freestyle, una feria de emprendedores y un espacio para jugar al ajedrez. Gálvez explicó que las competencias del domingo están orientadas a equipos amateurs.

Videojuegos hechos en Salta

El encuentro también dedica un espacio a exhibir videojuegos desarrollados en la provincia. Gálvez señaló que la muestra busca dar visibilidad a las producciones locales y acercar a los jóvenes a distintos trabajos de la industria, desde la programación hasta el diseño, la escritura de historias y la música.