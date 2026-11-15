Intercosecha en Salta: el lunes cierra la inscripción para trabajadores del azúcar

Los trabajadores rurales temporarios del sector azucarero tienen hasta este lunes 16 de noviembre para empadronarse en el programa Intercosecha 2026-2027. La Subsecretaría de Empleo, Cooperativas y Mutualidades de Salta indicó que se mantienen las condiciones de las campañas anteriores.

Dónde inscribirse y qué documentación llevar

En la ciudad de Salta, el trámite puede hacerse en Pedernera 273, de 8 a 14. También se puede realizar en las dependencias municipales habilitadas. Para el empadronamiento presencial se deben presentar fotocopias del DNI y del último recibo de sueldo.

Cómo presentar la nómina a través de empleadores o sindicatos

Los empleadores y sindicatos deben enviar la nómina de trabajadores en la planilla oficial de Excel al correo [email protected]. Luego deben presentar la documentación en Mesa de Entradas de la Subsecretaría para iniciar el expediente.

Para consultas, está disponible el teléfono 387 431 4639.