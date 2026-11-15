Salta homenajeará a los 44 tripulantes del ARA San Juan en barrio Limache

Este domingo 15 de noviembre, a las 17, se realizará un homenaje a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan en la ciudad de Salta. La convocatoria está abierta a vecinos y a toda la comunidad.

Dónde será el homenaje al ARA San Juan

El acto se realizará en la plaza Submarino ARA San Juan, en la etapa 6 de barrio Limache, frente a la Escuela Legado General Belgrano N.º 4700.

Por qué se realiza el acto el 15 de noviembre

La fecha marca el noveno aniversario de la última comunicación del submarino, registrada el 15 de noviembre de 2017. La convocatoria lleva la consigna "Por memoria, verdad y justicia".