Salta homenajeará a los 44 tripulantes del ARA San Juan en barrio Limache

Salta arranca la semana con posibles chaparrones y vuelve a los 28 °C el sábado
Ivana ChañiSalta15/11/2026
La semana arrancará con probabilidad de lluvias desde la tarde del lunes. Las temperaturas bajarán hacia el viernes y repuntarán el sábado.
Este domingo 15 de noviembre, a las 17, se realizará un homenaje a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan en la ciudad de Salta. La convocatoria está abierta a vecinos y a toda la comunidad.
El acto se realizará en la plaza Submarino ARA San Juan, en la etapa 6 de barrio Limache, frente a la Escuela Legado General Belgrano N.º 4700.
La fecha marca el noveno aniversario de la última comunicación del submarino, registrada el 15 de noviembre de 2017. La convocatoria lleva la consigna "Por memoria, verdad y justicia".