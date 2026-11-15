Temporal en Embarcación: usan grupos electrógenos para sostener el servicio de agua

El servicio de agua se normaliza de a poco en la zona oeste alta
Ivana ChañiSalta15/11/2026
Tras los cortes y la baja presión, las cuadrillas trabajan para recuperar el caudal. La empresa dio un horario estimado para completar la normalización.
Cuatro pozos que abastecen de agua potable a Embarcación funcionan con grupos electrógenos. El Gobierno de Salta informó el sábado que Aguas del Norte recurrió a esos equipos tras los cortes de luz provocados por el temporal.
Los equipos mantienen operativos los pozos 18 de Marzo, 3 Ferrocarril, 16 de Julio y Postigo. Las cuadrillas de Aguas del Norte coordinan las tareas con el Comité de Emergencia Climática.
En Dragones, el reemplazo de un transformador permitió restablecer el suministro eléctrico. En el camino hacia La Unión y Rivadavia, EDESA trabaja en la reposición de postes caídos. Mientras avanzan esas reparaciones, otro grupo electrógeno mantiene en funcionamiento el sistema de agua.