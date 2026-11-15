Temporal en Embarcación: usan grupos electrógenos para sostener el servicio de agua

Cuatro pozos que abastecen de agua potable a Embarcación funcionan con grupos electrógenos. El Gobierno de Salta informó el sábado que Aguas del Norte recurrió a esos equipos tras los cortes de luz provocados por el temporal.

Qué pozos funcionan con generadores

Los equipos mantienen operativos los pozos 18 de Marzo, 3 Ferrocarril, 16 de Julio y Postigo. Las cuadrillas de Aguas del Norte coordinan las tareas con el Comité de Emergencia Climática.

Las reparaciones en Dragones y camino a Rivadavia

En Dragones, el reemplazo de un transformador permitió restablecer el suministro eléctrico. En el camino hacia La Unión y Rivadavia, EDESA trabaja en la reposición de postes caídos. Mientras avanzan esas reparaciones, otro grupo electrógeno mantiene en funcionamiento el sistema de agua.