Vientos fuertes en la cordillera: cierran el Paso Sico y piden precaución en Jama

El paso Sico está cerrado para todo tipo de vehículos este domingo 15 de noviembre. En su reporte para la jornada, la Subsecretaría de Defensa Civil de Salta informó que el cruce vehicular hacia Chile está habilitado por el paso de Jama, en Jujuy.

Pasos a Chile: Jama abierto y Socompa solo para trenes

Jama está habilitado de 8 a 20 para todo tipo de vehículos. Socompa, en Salta, opera exclusivamente para el tránsito ferroviario. El reporte prevé vientos de 68 km/h tanto en Jama como en Socompa.

Horarios para cruzar a Bolivia y Paraguay

Los cuatro cruces hacia Bolivia incluidos en el reporte están habilitados con los siguientes horarios y demoras estimadas:

Aguas Blancas, chalanas — De 6 a 20, con 5 minutos de demora.

Aguas Blancas, puente internacional — Las 24 horas, con 8 minutos de demora.

Salvador Mazza — Las 24 horas, con 5 minutos de demora.

Los Toldos — Las 24 horas, con 8 minutos de demora.

Para viajar a Paraguay, el paso Misión La Paz está habilitado de 7 a 20. Defensa Civil recomendó verificar el estado del cruce antes de salir y llevar la documentación personal y del vehículo al día.