"Ver para Ser Libres" en Salta: fechas y localidades de los próximos operativos

El programa nacional Ver para Ser Libres retomará este lunes 16 de noviembre los operativos de salud visual en Salta. Desde el inicio del recorrido, el 26 de octubre, el programa reportó 1.550 controles oftalmológicos y 1.400 anteojos, de acuerdo con el balance del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.

A quiénes están destinados los controles

Los móviles realizan evaluaciones oftalmológicas a chicos y adolescentes de 6 a 17 años y entregan anteojos sin cargo a quienes los necesitan. Si la graduación requiere lentes especiales, el programa gestiona su confección en laboratorio.

Cuándo y dónde serán los próximos operativos