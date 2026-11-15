"Ver para Ser Libres" en Salta: fechas y localidades de los próximos operativos

Dos móviles recorrerán el interior de la provincia para atender a estudiantes de 6 a 17 años. El programa ya pasó por 20 localidades.
Salta15/11/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El programa nacional Ver para Ser Libres retomará este lunes 16 de noviembre los operativos de salud visual en Salta. Desde el inicio del recorrido, el 26 de octubre, el programa reportó 1.550 controles oftalmológicos y 1.400 anteojos, de acuerdo con el balance del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.

A quiénes están destinados los controles

Los móviles realizan evaluaciones oftalmológicas a chicos y adolescentes de 6 a 17 años y entregan anteojos sin cargo a quienes los necesitan. Si la graduación requiere lentes especiales, el programa gestiona su confección en laboratorio.

Cuándo y dónde serán los próximos operativos

  • Lunes 16: Rivadavia Banda Sur y Cachi.
  • Martes 17: La Unión y Seclantás.
  • Miércoles 18: Molinos.
  • Jueves 19: El Bordo y Angastaco.
  • Viernes 20: Campo Santo y San Carlos.
  • Martes 24: Río Piedras y Animaná.
  • Miércoles 25: Vaqueros y Cafayate.
  • Jueves 26: La Caldera y El Carril.
  • Viernes 27: San Lorenzo y La Merced.

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