"Ver para Ser Libres" en Salta: fechas y localidades de los próximos operativos

El servicio de agua se normaliza de a poco en la zona oeste alta
Ivana ChañiSalta15/11/2026
Tras los cortes y la baja presión, las cuadrillas trabajan para recuperar el caudal. La empresa dio un horario estimado para completar la normalización.
El programa nacional Ver para Ser Libres retomará este lunes 16 de noviembre los operativos de salud visual en Salta. Desde el inicio del recorrido, el 26 de octubre, el programa reportó 1.550 controles oftalmológicos y 1.400 anteojos, de acuerdo con el balance del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.
Los móviles realizan evaluaciones oftalmológicas a chicos y adolescentes de 6 a 17 años y entregan anteojos sin cargo a quienes los necesitan. Si la graduación requiere lentes especiales, el programa gestiona su confección en laboratorio.