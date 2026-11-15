Aeropuerto de Salta: dos vuelos de Aeroparque registran demoras

El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad este domingo, de acuerdo con el informe de la Subsecretaría de Defensa Civil de Salta. En el tablero de Aeropuertos Argentina consultado a las 8:57 figuraban dos demoras en vuelos de Aerolíneas Argentinas que conectan Salta con Aeroparque.

Qué vuelos figuran demorados

Partida hacia Aeroparque. El vuelo AR 1505 , previsto para las 22:10 , figuraba con salida estimada a las 22:35 .

Arribo desde Aeroparque. El vuelo AR 1500 , previsto para las 21:20 , figuraba con llegada estimada a las 21:45 .

Qué deben consultar los pasajeros antes de viajar

Defensa Civil recomendó confirmar el estado del vuelo con la aerolínea y llegar al aeropuerto con anticipación.