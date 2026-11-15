Aeropuerto de Salta: dos vuelos de Aeroparque registran demoras

El servicio de agua se normaliza de a poco en la zona oeste alta
Ivana ChañiSalta15/11/2026
Tras los cortes y la baja presión, las cuadrillas trabajan para recuperar el caudal. La empresa dio un horario estimado para completar la normalización.
El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad este domingo, de acuerdo con el informe de la Subsecretaría de Defensa Civil de Salta. En el tablero de Aeropuertos Argentina consultado a las 8:57 figuraban dos demoras en vuelos de Aerolíneas Argentinas que conectan Salta con Aeroparque.
Defensa Civil recomendó confirmar el estado del vuelo con la aerolínea y llegar al aeropuerto con anticipación.