Salta registró 13 nuevas picaduras de alacrán y ya superó los 350 casos en el año

Salta acumula 354 casos de picaduras de alacrán en lo que va del año, según los datos difundidos por el Ministerio de Salud Pública. Durante la semana epidemiológica 43, comprendida entre el 25 y el 31 de octubre, se registraron 13 nuevos casos, de los cuales 12 corresponden al departamento Capital y uno a Rosario de la Frontera.

De acuerdo con el informe de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica, Capital concentra el 84,2% de las notificaciones, con 298 casos. Le siguen Anta, con 26; San Martín, con 19; Orán, con tres; Rosario de la Frontera, con dos; y Cerrillos, con uno. Además, se contabilizaron cinco casos correspondientes a personas residentes en otras provincias.

Ante esta situación, las autoridades sanitarias recomendaron reforzar las medidas de prevención en los hogares, especialmente en espacios donde los alacranes suelen esconderse.

En Salta, la especie más común es de color castaño claro, presenta tres bandas marrones a lo largo del lomo y tiene pinzas finas y largas. Mide entre cuatro y 6,5 centímetros y posee un aguijón con el que inyecta veneno.

Estos animales se alimentan principalmente de cucarachas y arañas, por lo que pueden ingresar a las viviendas en busca de alimento. Son de hábitos nocturnos y suelen refugiarse en lugares oscuros, como depósitos, desagües y sectores donde se acumulan maderas, ladrillos o escombros.

Desde Salud Pública advirtieron que el veneno del alacrán contiene una toxina que actúa sobre el sistema nervioso y que, según la gravedad del caso, puede requerir un tratamiento específico.

Ante una picadura, se recomienda aplicar frío en la zona afectada para retardar la absorción del veneno y acudir inmediatamente al centro de salud u hospital más cercano. También se aconseja, si es posible hacerlo sin exponerse a otra picadura, llevar el ejemplar vivo o muerto para facilitar su identificación.

En la ciudad de Salta, las personas afectadas deben dirigirse a la guardia del hospital Señor del Milagro. En el interior provincial, la indicación es concurrir de inmediato al hospital de la zona, donde se evaluará la gravedad del cuadro y la necesidad de administrar el antídoto correspondiente.