Diabetes, una "pandemia" que muchos padecen sin saberlo

La diabetes constituye una pandemia por su alcance mundial y las graves complicaciones que puede provocar en la salud. En diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’, por Aries, el oftalmólogo Ricardo Goñi advirtió que una gran cantidad de personas desconoce que tiene la enfermedad, lo que aumenta la preocupación por sus consecuencias a largo plazo.

Según las cifras mencionadas por el especialista, alrededor de 500 millones de personas viven con diabetes en el mundo. En Argentina, hay cuatro millones de pacientes diagnosticados, aunque la cantidad real sería considerablemente mayor.

“Se calcula que hay por lo menos un 40% más que son diabéticos y no lo saben”, sostuvo Goñi.

El médico explicó que la diabetes puede provocar complicaciones en distintos órganos. Entre las más graves mencionó las lesiones en las extremidades inferiores, que pueden derivar en amputaciones, y el daño renal, que en algunos casos requiere tratamientos de diálisis.

También advirtió sobre la retinopatía diabética, una complicación que afecta los ojos y que, según señaló, constituye la principal causa de ceguera irreversible entre personas de 20 a 70 años en los países occidentales.

“El gran problema de la afectación ocular es que puede ser asintomática hasta el momento en que pierdas la visión”, explicó.

Ante este panorama, el especialista remarcó que la prevención resulta fundamental para detectar las complicaciones de la diabetes antes de que provoquen daños irreversibles.

“La mejor inversión que se hace siempre es en prevención, así como vacunás a tus niños, protegés a tus adultos. Y una de las formas de protegerlos de la retinopatía diabética es la detección temprana del daño ocular”, afirmó.